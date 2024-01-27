На Харківщині палали пожежі від російських обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останньої доби ворожі війська вчинили 5 пожеж на території Вовчанської та Куп'янської громад. Постраждали приватні будинки та гаражі. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували ці пожежі. Унаслідок одного із інцидентів постраждав чоловік 1984 року народження.

Також рятувальники один раз були викликані для обстеження території після обстрілу в місті Куп'янськ. В результаті атаки було пошкоджено приватний будинок, з вибитими вікнами, дверима та частково ушкодженим дахом. Одна людина отримала травми. Для ліквідації наслідків залучено 2 одиниці техніки та 11 осіб особового складу від ДСНС.

Протягом доби з 26 по 27 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких: