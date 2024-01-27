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27.01.2024  08:35   Рита Парфенова

На Харківщині палали пожежі від російських обстрілів

Минулої доби рятувальники шість разів виїзджали на гасіння пожеж, п'ять з яких причинені російськими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останньої доби ворожі війська вчинили 5 пожеж на території Вовчанської та Куп'янської громад. Постраждали приватні будинки та гаражі. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували ці пожежі. Унаслідок одного із інцидентів постраждав чоловік 1984 року народження.

Також рятувальники один раз були викликані для обстеження території після обстрілу в місті Куп'янськ. В результаті атаки було пошкоджено приватний будинок, з вибитими вікнами, дверима та частково ушкодженим дахом. Одна людина отримала травми. Для ліквідації наслідків залучено 2 одиниці техніки та 11 осіб особового складу від ДСНС.

Протягом доби з 26 по 27 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – на обстеження територій, обстріляних ворогом;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 січня 2024 року.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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