ЗСУ відбили 13 атак ворога на Куп'янському напрямку

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Щоб день пройшов конструктивно і приніс вам багато можливостей, зірки радять сфокусуватися на досягненні своїх цілей, а не на протистоянні вам оточуючих і визначенні того, хто головніший.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
27 січня світ вшановує пам'ять євреїв, які стали жертвами Голокосту. Цю дату визначила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році.
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