27.01.2024 07:30 Рита Парфенова

27 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 січня світ вшановує пам'ять євреїв, які стали жертвами Голокосту. Цю дату визначила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році.

Згідно з резолюцією, геноцид призвів до загибелі 30% єврейського населення та численних представників інших національностей. За офіційними даними, під час Голокосту загинуло понад шість мільйонів людей.

Починаючи з 1941 року, Третій Рейх відправляв євреїв із країн, таких як Франція, Бельгія, Німеччина, Голландія, до концтаборів у Білорусі та Польщі для масового знищення. Людям навмисно брехали про тимчасове переселення. На території України існують місця масових розстрілів євреїв, такі як Бабин Яр у Києві, де спочиває близько 30 тисяч людей, Дробицький Яр поблизу Харкова, де розстріляли від 16 до 20 тисяч осіб, та Львів, де нацисти вбили за одну ніч 5000 євреїв.

Для всіх представників єврейської нації 27 січня є символічною датою. Саме в цей день 1945 року після завершення Другої світової війни війська Українського фронту визволили в'язнів, яких утримували в Аушвіц-Біркенау (концтабір Освенцім). Це був найбільший табір смерті, заснований нацистами для масового знищення "непридатних" за їхніми переконаннями людей.

Також цього дня

1756 – народився Вольфганг Амадей Моцарт, австрійський композитор («Дон Жуан», «Чарівна флейта», «Весілля Фігаро»). Диво-дитина, диво-композитор, який обігнав не тільки своє, але, схоже, всі часи разом узяті. Блискучий поліфоніст, автор опер та серенад, інструментальних п'єс та творів духовної музики. Чудо-людина, яка вічно потребує і нескінченно талановита, чудо-смерть, що породила масу чуток і міфів.



1832 – народився Льюїс Керролл (справжнє ім'я Чарльз Лютвідж Доджсон), математик, письменник, фотограф. Відомий усьому світу казками «Аліса в країні чудес» та «Аліса в Задзеркаллі», які за автором утвердили славу неперевершеного майстра прози та вірша.



1836 – народився Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник («Венера у хутрі»), принциповий противник садизму. Його прізвище дало назву поняття «мазохізм».



1878 – народився Енді Чарльз Діленд, один із провідних журналістів Чикаго Хронікл. Це він вів колонку кримінальної хроніки в самому кримінальному місті початку 20-го століття, це він бував на фронті до Першої та Другої світової, це він дружив з Уолтом Діснеєм, і саме з нього Уолт змалював доброго, але тупого пса Гуффі. А ще Діленд написав книгу-посібник для журналістів, вона називається «Як все було насправді або чого не варто приховувати від самого себе».



1880 – розпочало свою діяльність Харківське сільськогосподарське товариство. На Товариство покладалося наступне завдання: сприяти розвитку всіх галузей сільського господарства у Харківській, Полтавській Курській, Воронезькій та Катеринославській, а також суміжних з ними губерніях.



1901 – помер Джузеппе Верді, італійський композитор, центральна фігура італійської оперної школи.



1926 – у Лондоні шотландський винахідник Джон Берд вперше продемонстрував широкому загалу телевізор, заснований на механічній системі передачі зображення.



1948 - у продаж надійшли перші магнітофони (компанії Wire Recording Corporation of America).



1956 – вийшов перший сингл Елвіса Преслі з піснею «Heartbreak Hotel», у записі якого брали участь легендарні гітарист Чет Еткінс, піаніст Флойд Крамер та барабанщик Домінік Ді-Джей Фонтана. Через три місяці пісня Heartbreak Hotel очолила американську Топ-10, протрималася на вершині списків вісім тижнів і стала першим мільйонним тиражем Елвіса. Її переспівували у різний час різні виконавці.



1964 – народилася Бріджіт Фонда, американська кіноактриса («Точка неповернення», «Скандал», «Маленький Будда»), продовжувачка славетної династії Фонду в кіно.



1967 – укладено міжнародний Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, який оголосив космос надбанням всього людства та встановив заборону на розміщення у космічному просторі ядерної зброї.



1983 – помер Луї де Фюнес, французький кіноактор, один із найвидатніших коміків XX століття.



2000 - Мік Джаггер зареєстрував власне ім'я як торгову марку.



2010 - помер Джером Девід Селінджер (нар. 1919), американський письменник, класик літератури США XX століття, найбільш відомий як автор роману "Над прірвою в житі".



2022 – стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в резульаті якої загинуло 5 осіб.

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