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27.01.2024  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 27 січня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 січня очікується хмарна погода. Невеликі опади. Туман, видимість 200 - 500 м. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 0 - 2° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно; якщо ж зірок небагато, то буде негода і хуртовина.
  • Білі хмари цього дня обіцяли мороз.
  • Якщо зранку ворона розкаркалась, то слід чекати на заметіль.
  • А якщо півні зрання закричали у морозний день, то холод скоро відступить.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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