Прогноз погоди у Харкові на 27 січня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 січня очікується хмарна погода. Невеликі опади. Туман, видимість 200 - 500 м. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 0 - 2° тепла.
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Щоб день пройшов конструктивно і приніс вам багато можливостей, зірки радять сфокусуватися на досягненні своїх цілей, а не на протистоянні вам оточуючих і визначенні того, хто головніший.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
27 січня світ вшановує пам'ять євреїв, які стали жертвами Голокосту. Цю дату визначила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році.
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