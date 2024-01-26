26.01.2024 22:35 Віталій Хінєвіч

«Посилити захист неба — найголовніша мета» - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що найголовнішою метою міста є посилення захисту неба, передаєРЕДПОСТ .

«Під час сьогоднішньої розмови з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, як і на кожній іншій зустрічі з нашими союзниками, я наголошував на критичній потребі міста у зміцненні сил ППО.

І маю надію, що врешті небо над Харковом стане безпечнішим»,- сказав Ігор Терехов.

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