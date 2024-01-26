26.01.2024 21:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові викрили жінку, яка розповсюджувала наркотичні речовини

Під час проведення поверхневої перевірки, правоохоронці у харків'янки виявлено близько 50 "закладок".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За місцем проживання жінка зберігала близько 400 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, ваги, пакети для фасування та інше спеціальне обладнання.

24 січня під час патрулювання Слобідського району працівники поліції виявили 33-річну громадянку, яка, побачивши працівників поліції, почала нервувати. Правоохоронці провели поверхневу перевірку та виявили наркотичні речовини, які вона розповсюджувала через "закладки".

Під час санкціонованого обшуку вдома у жінки виявили ще 400 пакетів з наркотичною речовиною, ваги та приладдя для фасування.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років з конфіскацією майна.

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