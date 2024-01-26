    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові викрили жінку, яка розповсюджувала наркотичні речовини
26.01.2024  21:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові викрили жінку, яка розповсюджувала наркотичні речовини

Під час проведення поверхневої перевірки, правоохоронці у харків'янки виявлено близько 50 "закладок".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За місцем проживання жінка зберігала близько 400 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, ваги, пакети для фасування та інше спеціальне обладнання. 
 
24 січня під час патрулювання Слобідського району працівники поліції виявили 33-річну громадянку, яка, побачивши працівників поліції, почала нервувати. Правоохоронці провели поверхневу перевірку та виявили наркотичні речовини, які вона розповсюджувала через "закладки".
 
Під час санкціонованого обшуку вдома у жінки виявили ще 400 пакетів з наркотичною речовиною, ваги та приладдя для фасування.
 
Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років з конфіскацією майна.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі у Харкові двоє чоловіків влаштували стрілянину.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.01 Надзвичайні події У Харкові чоловік побив перехожого та відібрав у нього телефон 26.01 Надзвичайні події На Харківщині виявили кота, висячого на дроті: поліція відкрила кримінальне провадження 26.01 Надзвичайні події Вночі у Харкові двоє чоловіків влаштували стрілянину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 