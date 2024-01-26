26.01.2024 15:35 Віталій Хінєвіч

Вночі у Харкові двоє чоловіків влаштували стрілянину

26 січня о 2:46 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у Холодногірському районі чути звуки стрільби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські оглянули територію та встановили, що двоє чоловіків з хуліганських спонукань влаштували стрілянину у дворі будинку. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції. Правоохоронці провели огляд, вилучили зброю та інші речові докази.

Зловмисниками виявилися 41 і 56-річні місцеві мешканці. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ніхто з громадян не постраждав. З місця події вилучені гільзи, рушниця «Hatsan», пістолет «Глок» та інші речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 70 осіб протягом доби.