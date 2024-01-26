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26.01.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу

Депутати міської ради підтримали ініціативу Ігоря Терехова і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«Вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області. 
 
Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу. 
 
Проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери»,- повідомив мер Харкова.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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