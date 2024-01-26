26.01.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу

Депутати міської ради підтримали ініціативу Ігоря Терехова і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області.

Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу.

Проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери»,- повідомив мер Харкова.

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