Департамент надзвичайних ситуацій створили у міськраді Харкова: що він робитиме

На позачерговій сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, було прийнято рішення щодо створення Департаменту надзвичайних ситуацій.
Як повідомляє РЕДПОСТ, метою нового департаменту буде оповіщення та інформування органів управління, сил цивільного захисту, керівного персоналу і населення про виникнення чи загрозу надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного та соціального характеру.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.
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Якщо ви хотіли заручитися чиєюсь опікою, найлегше зробити це саме сьогодні: люди з із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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