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26.01.2024  14:53   Рита Парфенова

Департамент надзвичайних ситуацій створили у міськраді Харкова: що він робитиме

На позачерговій сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, було прийнято рішення щодо створення Департаменту надзвичайних ситуацій.

тривога

Як повідомляє РЕДПОСТ, метою нового департаменту буде оповіщення та інформування органів управління, сил цивільного захисту, керівного персоналу і населення про виникнення чи загрозу надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного та соціального характеру.

Працівники Департаменту будуть забезпечувати цілодобовий моніторинг систем збирання, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про надзвичайні ситуації на території міста. Вони також виїжджатимуть на місця виникнення таких ситуацій залучаючи аварійні бригади комунальних підприємств для оперативного усунення наслідків і взаємодії з підрозділами Національної поліції, Центру екстренної медичної допомоги та іншими службами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.

Тэги:  сесія, харків
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