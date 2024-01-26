26.01.2024 14:20 Рита Парфенова

Спортсменам, які захищають честь Харкова на міжнародних змаганнях, збільшили стипендію

Харківським спортсменам-олімпійцям та паралімпійцям збільшено розмір щомісячної стипендії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на сесії міськради внесено зміни до Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017–2025 роки у розділі «Порядок виплати стипендії для спортсменів».



До 6 тисяч гривень на місяць збільшено стипендії спортсменам - кандидатам від Харкова на участь у літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту.



«Ми підняли виплати нашим спортсменам - учасникам олімпійських ігор, паралімпійцям. Ще у 2011 році їм була затверджена стипендія у дві тисячі гривень, але час минає, і сьогодні вона була підвищена до 6 тисяч гривень. Її отримуватимуть 58 спортсменів, у тому числі паралімпійці», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.