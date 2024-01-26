26.01.2024 14:09

Лазерна епіляція підліткам: чи можна робити

До сучасної косметології багато хто ставиться з обережністю. Що вже говорити про лазерну епіляцію та підлітків. Вважається, що в ранньому віці, коли менструальний цикл ще не стабілізувався, краще взагалі не робити таких косметологічних послуг. Але так кажуть дивані експерти, залякуючи батьків жахами про порушення розвитку. А деякі стверджують, що дитина взагалі заросте, тобто отримає зворотній результат.

З лікарями-косметологами EpiLaser.com.ua ми розберемося, як насправді йдуть справи з лазерною епіляцією до 18 років. Чи можливі побічні ефекти, про які повідомляють на форумах.

Принцип дії

Він заснований на інноваційних технологіях, що дозволяють ефективно та безпечно усувати небажане волосся на тілі та обличчі. Цей метод здійснюється з використанням вузькоспрямованого світлового променя, спеціально налаштованого для впливу на природний пігмент у волоссі – меланін.

Поглинання меланіном світлової енергії призводить до перегріву та руйнування волосяного фолікула. Завдяки принципу селективного термолізу, пігмент у волосках поглинає світло лазера краще, ніж оточуючі тканини. Це дозволяє точково впливати, без ризику пошкодити епідерміс.

Важливим моментом є наявність в організмі різних стадій росту волосся – Анаген, Катаген, Телоген. Вони постійно змінюють один одного, особливо часто у підлітків. А епіляція ефективна лише для 10% волосків, що знаходяться в активній фазі росту Анаген. Тож для видалення всієї небажаної рослинності потрібно пройти курс з 6-13 сеансів та інтервалами 4-8 тижнів.

Чи можна робити лазерну епіляцію підліткам

Офіційно процедуру дозволено після повноліття. У 18 років точно стабілізувався гормональний рівень. А значить, стабільно росте волосся, воно стало максимально жорстким і темним, що підвищує ефективність епіляції. Але всі ми різні, і в деяких дівчаток цей період настає раніше, навіть у 14 і 12 років починається активне оволосіння.

Лікарі зазначають, що епіляцію можна робити до повноліття. Проводилося безліч досліджень, що підтверджують, що лазер нешкідливий і не несе небезпеки для зростаючого організму. Глибина проникнення апаратного світла обмежена на позначці 3-4 мм. Цього достатньо щоб впливати тільки на волосистість і не діставати до внутрішніх органів.

Лазерне випромінювання не іонізуюче, а отже, не може негативно вплинути на клітинну ДНК, рівень гормонів. Процедура здатна лише допомогти тінейджеру позбутися комплексів.

Особливості лазерної епіляції для підлітків

Для початку дитина у супроводі одного з батьків чи опікунів має піти на консультацію до косметолога. У процесі фахівець збере інформацію, а потім скаже, чи потрібно здавати підлітку додаткові аналізи. Лазеротерапевт докладно розповість про нюанси лазерної епіляції, якого ефекту можна досягти саме у вашому випадку. Згідно з дослідженнями, зони обличчя та бікіні в період статевого становлення найгірше піддаються лазеру.

Після схвалення лазеротерапевтом батьки мають підписати згоду на проведення епіляції. Подальша присутність дорослих у клініці не обов'язково, а за бажанням. Психологи радять їм залишити кабінет, щоб не бентежити підлітка. Але якщо вони хочуть бути присутніми, то майстер дасть додатковий комплект лазерних окулярів для захисту очей.

Підготовка

Підготовчі правила у підлітків нічим не відрізняються від дорослих клієнтів. Необхідно дотримуватись таких правил:

За 3 тижні заборонено застосовувати епілятор, пінцет, віск, шугаринг. Не можна робити пілінг та приймати препарати, що підвищують шкірну світлочутливість.

За 14 днів (для 3D лише 5 діб) не засмагати в солярії та на сонці. А при відвідуванні вулиці влітку, на відкриті місця наносити сонцезахисний санскрін крем.

За 24 години до лазерної епіляції потрібно поголитися або можна вдатися до депіляційного крему, ножиць, тримера. Не можна користуватися косметикою на основі спирту, жирними лосьйонами та оліями.

Це допоможе отримати відмінну результативність швидко та без небезпеки для здоров'я.

Чи існує спеціальний лазер для підлітків

Щоб не писали в рекламі та у відгуках на форумах, такого апарату немає. Який пристрій для лазерної епіляції застосовувати, косметолог самостійно дивиться на ситуацію. Зараз найпоширенішим приладом є Діодний на 808 нанометрів (нм), який назвали золотим стандартом через його популярність. Ще існує Олександритовий (754нм) та Неодимовий (1067нм). Їх підбирають під чутливість клієнта, колір волосся та тип шкіри.

Але ультрасучасним вважається гібридний тріо-кластерний 3D апарат, який об'єднав вищезгадану апаратуру в один прилад. Працюючи на 754/808/1067 нанометрів, він став ультраефективним, універсальним та безпечним рішенням для багатьох людей. А завдяки потужному охолодженню контактної робочої групи маніпули перетворився на цілком безболісну машину.

В Україні 3D апаратуру рідко можна зустріти, але у мережі лазерних салонів ЕпіЛазер її успішно використовують понад 5 років. Детальніше описано на сторінці https://epilaser.com.ua/ua/lazerna-epilyaciya/ . Тут персонал з багаторічним досвідом роботи, доступні ціни, великі знижки та неймовірні результати з першої процедури.

Чому можуть відмовити підлітку в епіляції лазером

Окрім відсутності підготовки та згоди батьків, причиною відмови може стати наявність протипоказань:

неінфекційне захворювання головного мозку;

гіперреакція шкіри на засмагу;

схильність до келоїдних рубців;

прийом лікарських препаратів тетрациклінової групи та фторхінолонів;

велике татуювання на всю область епіляції;

загострення герпесу;

акне, папіломи;

імунодефіцит;

онкологія;

декомпенсований цукровий діабет;

нещодавні засмаги, опіки, післяопераційні рубці, порізи;

хвороби серцево-судинної системи;

підвищена температура, застуда, ГРВІ;

хронічні захворювання у загостреній формі.

Також відмова молодому пацієнту можлива при завищених очікуваннях. Наприклад, отримання гладкості за 3-4 відвідування кабінету лазерної епіляції, що можуть обіцяти недобросовісні або не компетентні спеціалісти. Тому важливо звертатися до спеціалізованих центрів, які мають відповідний досвід, знання та професійне обладнання.

Після проходження курсу лазерної епіляції у підлітків переважна більшість волосистості зникає назавжди. Але нестабільний гормональний фон впливає на швидкість відростання волосків. Тобто, якщо повнолітній людині можна робити підтримуючі сеанси 1-2 рази на рік, то до 18 років потрібно 1 раз на 4 місяці.