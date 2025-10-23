23.10.2025 13:03 Рита Парфенова

Де «ховається» сіль у продуктах і як її помітити

Українці споживають удвічі більше солі, ніж рекомендує ВООЗ, і більшість прихованої солі приходить із магазинних продуктів. Декілька простих правил допоможуть читати упаковки правильно.

Більшість магазинних продуктів містять більше солі, ніж ми помічаємо на смак. Виробники часто «маскують» її під «натрій» або харчові добавки, навіть у продуктах, які здаються несолоними.

РЕДПОСТ дає поради, як розпізнавати реальну кількість солі.

Сіль vs натрій

На упаковках можуть писати «сіль» або «натрій (sodium)». Щоб дізнатися реальну кількість солі, множ кількість натрію на 2,5. Наприклад, 0,8 г натрію = 2 г солі.

Орієнтуйся на 100 г продукту.

Не зважай на порції, які виробники можуть робити маленькими. Важливо дивитися скільки солі на 100 г продукту.

до 0,3 г — чудовий вибір;

до 1 г — прийнятно;

більше 1 г — забагато, краще шукати альтернативу

Перевіряй склад

Джерела натрію можуть бути приховані під назвами: сода, глутамат натрію (E621), бікарбонат натрію, нітрат натрію, розпушувач.

Вивчайте етикетки, обирайте продукти з меншим вмістом солі та бережіть серце і судини.

