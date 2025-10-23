23.10.2025 12:33 Рита Парфенова

Поліція документує наслідки обстрілів та воєнних злочинів на Харківщині (фото)

Протягом доби окупанти атакували Харків і низку районів області, є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Поліцейські проводять огляди та фіксують воєнні злочини.

Минулої доби російські загарбники продовжили обстріли Харкова та населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Лозівського та Ізюмського районів. Проти мирного населення застосовувалися керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Холодногірському районі Харкова через удар безпілотників по дитячому садку загинув чоловік 42 років. Постраждали 9 людей — 6 жінок і 3 чоловіки, серед них дитина 5 років, яка отримала гостру реакцію на стрес. Внаслідок обстрілів пошкоджено та знищено дитсадок, нежитловий п’ятиповерховий будинок, складську будівлю, магазин, кафе, офісну будівлю та транспортні засоби.

У Куп’янському районі, у селі Зелений Гай, під час гасіння пожежі від обстрілу загинув 49-річний командир відділення пожежно-рятувальної частини. Ще п’ять його колег отримали поранення. Там також пошкоджено квартири, приватні будинки, адміністративну будівлю, горів комбайн.

У Барвінковому 53-річна жінка отримала тілесні ушкодження, пошкоджено будинок. У Вовчанській громаді обстріл призвів до руйнування приватного будинку.

22 жовтня поліція провела 18 оглядів місць подій та внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 12 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією Росії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні слідчі Харківщини зафіксували 26 948 воєнних злочинів.

