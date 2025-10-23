Ворог атакував Харків і шість населених пунктів області: є загиблі та поранені

Минулої доби під ударами опинилися Харків, Куп’янський, Ізюмський, Харківський і Чугуївський райони. Російська армія застосовувала різні типи дронів і авіаційні бомби, завдавши значних руйнувань цивільній інфраструктурі.
Протягом минулої доби під ударами опинилися Харків і шість населених пунктів області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок чергових обстрілів міста та області є загиблі та поранені.
У Харкові:
У Куп’янському районі:
У Харківському районі:
у полі на території Вільхівської громади через вибух невідомого пристрою травмовано 66-річного чоловіка.
Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова. Минулої доби противник активно використовував по Харківщині різні види озброєння:
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:
у Харкові – дитячий садок, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, три будівлі та дорожню техніку;
в Ізюмському районі – багатоквартирний і приватний будинки в Барвінковому;
у Куп’янському районі – дві адмінбудівлі, автомобіль у Великому Бурлуку та комбайн у Зеленому Гаї;
у Харківському районі – електромережі в селі Василівське;
у Чугуївському районі – приватний будинок у Білому Колодязі.
