Ворог атакував Харків і шість населених пунктів області: є загиблі та поранені

Минулої доби під ударами опинилися Харків, Куп’янський, Ізюмський, Харківський і Чугуївський райони. Російська армія застосовувала різні типи дронів і авіаційні бомби, завдавши значних руйнувань цивільній інфраструктурі.


На фото м. Харків
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби під ударами опинилися Харків і шість населених пунктів області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок чергових обстрілів міста та області є загиблі та поранені.

У Харкові:

  • загинув 40-річний чоловік;
  • постраждали дев’ять осіб – чоловіки віком 29, 41 і 45 років, а також жінки 27, 34, 43, 51, 57 і 58 років.

У Куп’янському районі:

  • у селі Зелений Гай, під час повторного обстрілу, загинув командир відділення 43-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Харківській області;
  • п’ятеро його колег отримали поранення.

У Харківському районі:

  • у полі на території Вільхівської громади через вибух невідомого пристрою травмовано 66-річного чоловіка.

Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова. Минулої доби противник активно використовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 керовані авіабомби (КАБ);
  • 7 дронів-камікадзе типу «Герань-2»;
  • 3 безпілотники типу «Молнія»;
  • 1 ударний БпЛА «Ланцет».

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:

  • у Харкові – дитячий садок, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, три будівлі та дорожню техніку;

  • в Ізюмському районі – багатоквартирний і приватний будинки в Барвінковому;

  • у Куп’янському районі – дві адмінбудівлі, автомобіль у Великому Бурлуку та комбайн у Зеленому Гаї;

  • у Харківському районі – електромережі в селі Василівське;

  • у Чугуївському районі – приватний будинок у Білому Колодязі.

Раніше РЕДПОСТ писав про наслідки прильоту по дитячому садку у Холодногірському районі Харкова.
