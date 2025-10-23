23.10.2025 08:43 Рита Парфенова

Сили оборони стримали 12 штурмів ворога на Харківщині

Українські військові відбили штурми російських сил на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Найбільша бойова активність зберігається поблизу Вовчанська, Кам’янки та Куп’янська.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Сили оборони України протягом доби відбили вісім атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Строївка, Кам’янка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири спроби штурмових дій російських військ. Українські підрозділи дали відсіч окупантам поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

