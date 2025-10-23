    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони стримали 12 штурмів ворога на Харківщині
23.10.2025  08:43   Рита Парфенова

Сили оборони стримали 12 штурмів ворога на Харківщині

Українські військові відбили штурми російських сил на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Найбільша бойова активність зберігається поблизу Вовчанська, Кам’янки та Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Сили оборони України протягом доби відбили вісім атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Строївка, Кам’янка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири спроби штурмових дій російських військ. Українські підрозділи дали відсіч окупантам поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що еа Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога в районі Піщаного.

