23.10.2025 08:26 Рита Парфенова

Пожежі після ворожих атак: загинув мешканець Харкова

Російські війська завдали ударів по Харкову та Куп’янському району. Рятувальники ДСНС ліквідували чотири пожежі, спричинені ворожими атаками, та евакуювали десятки дітей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, підрозділи ДСНС ліквідували чотири пожежі, що виникли внаслідок обстрілів у Куп’янському районі області та Холодногірському районі Харкова.

22 жовтня окупанти атакували Холодногірський район Харкова, застосувавши ударні безпілотники. Один із них поцілив у приватний дитячий садок і навколишні житлові будинки. Внаслідок удару виникло три осередки пожеж, найбільший із яких охопив площу 500 квадратних метрів у будівлі дитячого садка. Під час гасіння рятувальники разом із поліцейськими та волонтерами евакуювали 48 дітей. Унаслідок атаки загинув один чоловік, ще десять осіб дістали поранення.

Крім того, у Куп’янському районі Харківщини також спалахнули пожежі після обстрілів.

Унаслідок побутових пожеж у Салтівському районі міста загинула одна людина, а ще одна постраждала в місті Берестин.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 181 вибухонебезпечний предмет. Також у Вільхівській громаді Харківського району під час робіт у полі підірвався трактор. Постраждав водій 1959 року народження – у чоловіка діагностували акубаротравму та осколкове поранення обличчя.

Усього з 22 по 23 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд: 12 – на ліквідацію пожеж, 3 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 – для перевірки місць обстрілів, 8 – на допомогу населенню та 5 – на інші завдання.

