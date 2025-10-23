    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині загинув рятувальник під час повторного удару по місцю ліквідації пожежі
23.10.2025  08:14   Рита Парфенова

На Харківщині загинув рятувальник під час повторного удару по місцю ліквідації пожежі

На Куп’янщині під час виконання службових обов’язків загинув командир відділення Юрій Чистіков. П’ятеро його колег отримали поранення внаслідок повторного обстрілу з боку російських військ.

На Харківщині загинув рятувальник під час повторного обстрілу в Куп’янському районі

У ніч на 23 жовтня під час ліквідації наслідків удару дрона в селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району загинув командир відділення 43-ї державної пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Ворожі сили здійснили повторний обстріл місця, де працювали фахівці ДСНС. У результаті атаки загинув один рятувальник, ще п’ятеро його колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На Харківщині загинув рятувальник під час повторного обстрілу в Куп’янському районі

Юрій Чистіков, головний майстер-сержант служби цивільного захисту, народився у 1975 році. Він загинув, виконуючи свій обов’язок, рятуючи життя інших. У нього залишилась донька. Колеги згадують Юрія як відданого справі, мужнього й самовідданого рятувальника, який завжди ставив безпеку людей вище за власну.

На Харківщині загинув рятувальник під час повторного обстрілу в Куп’янському районі

У ДСНС України висловили глибокі співчуття родині загиблого. Ім’я Юрія Чистікова назавжди залишиться в пам’яті рятувальників як приклад честі, мужності та вірності службі.

Раніше РЕДПОСТ писав про наслідки прильоту по дитячому садку у Холодногірському районі Харкова.
