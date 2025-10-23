23.10.2025 07:30 Рита Парфенова

23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.

Щороку, 23 жовтня, в світі відхзначають Міжнародний день реклами, який з 1994 року відзначають усі, хто має безпосередній стосунок до створення та просування реклами. До них належать автори, художники, піарники, сценаристи, менеджери і маркетологи.

Це день творчих людей, які роблять неоціненний внесок у розвиток торгівлі, і, відповідно, економіки України.

* * *

23 жовтня відзначається Міжнародний день снігового барса – свято, яке покликане привернути увагу до збереження цієї рідкісної та зникаючої тварини. Сніговий барс або ірбіс мешкає в горах Центральної Азії та вирізняється гнучким тілом, довгим хвостом і важить до 55 кг. Довжина тіла разом з хвостом може сягати 200-230 см. Популяція цієї рідкісної тварини складає близько 4-7 тисяч особин. Через загрозу зникнення у XX столітті снігового барса внесли до Червоної книги, що заборонило полювання на нього та поклало початок заходам з його збереження.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостола Якова.

Святого Якова вважають покровителем паломників і бджолярів, тому йому моляться про врожай меду. За старих часів бджолярі цього дня закінчували підготовку вуликів до зими. Вважається, що 23 жовтня потрібно з'їсти ложку меду - для здоров'я та багатства.

Що не можна робити:

відмовляти у допомозі тим, хто просить про неї;

брати гроші в борг - вони не принесуть щастя;

сваритися і з'ясовувати стосунки з родичами;

планувати важливі справи - вважається, що плани не збудуться, тому їх краще перенести.

Щороку 23 жовтня у деяких країнах професійне свято відзначають творці реклами. Дата з’явилася у 1994 році. В цей день приймають вітання менеджери рекламних агенцій, дизайнери, поліграфісти та інші фахівці, які беруть участь у створенні рекламних брендів та проведенні рекламних кампаній. Найчастіше їм бажають невгамовної фантазії, креативу та щедрих клієнтів, які прийматимуть усі ідеї без правок.

Також цього дня

1545 року українські козаки, вийшовши в море на 32 човнах-чайках, підійшли до турецької фортеці Ачі-Кале (Очаків) та захопили її.



1920 – народився Джанні Родарі, італійський дитячий письменник («Пригоди Чіполліно», «Чарівний голос Джельсоміно»).



1940 – народився Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), видатний бразильський футболіст (нападник), триразовий чемпіон світу.



1960 – Харківський обласний драматичний театр перетворено на театр юного глядача.



1976 – народився Райан Рейнольдс, американський актор («Похований живцем», «Козирні тузи», «Поза собою»).



1986 – у Харкові відкрито другу ділянку Салтівської лінії метрополітену з трьох станцій: «Академіка Павлова» – «Студентська» – «Героїв праці (тепер Салтівська)».



1998 – українські хакери через комп'ютери пограбували Вінницьке відділення Нацбанку на 80.4 млн. гривень (понад 20 млн. доларів).



2000 – китайські археологи виявили музей музичних інструментів, створений 2 тисячі років тому, в епоху династії Хань.



2000 – вчені університету Пенсільванії виявили найдавніші бактерії, яким, за їхніми оцінками, близько 250 мільйонів років.



2001 – представлено перше покоління культового нині плеєра iPod.



2021 – на території кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії на вулиці Гоголя у Харкові відкрили пам'ятник Папі Римському Іоанну Павлу II.

Іменини відзначають

Володимир, Еміль, Єлисей, Єфросинія, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Омелян, Яків.