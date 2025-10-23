23.10.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятливий для завершення розпочатих справ і підбиття підсумків. Емоційна стабільність допоможе ухвалювати зважені рішення навіть у складних ситуаціях.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні Овнам варто зосередитися на роботі, яка потребує точності та уважності. Не відволікайтесь на дрібниці – ваші старання принесуть вагомий результат. У спілкуванні з колегами намагайтесь уникати суперечок, навіть якщо маєте рацію. Вечір сприятливий для занять спортом або активного відпочинку – це допоможе зняти напругу і повернути енергію.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні не варто поспішати з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Краще проаналізуйте ситуацію ще раз і порадьтеся з людиною, якій довіряєте. На роботі можливі невеликі затримки, але вони не завадять вашим планам. У другій половині дня приділіть час сім’ї – спокійна атмосфера вдома відновить ваш внутрішній баланс.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Для Близнюків день пройде під знаком активного спілкування. Можливі нові знайомства або цікаві пропозиції, які відкриють перспективи на майбутнє. Не бійтеся висловлювати свої ідеї – вони можуть знайти підтримку у впливових людей. Ввечері корисно змінити обстановку: прогулянка або коротка поїздка подарує натхнення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам варто звернути увагу на здоров’я – перевтома може датися взнаки. Якщо є можливість, зменшіть навантаження та відкладіть складні справи. День сприятливий для фінансових питань: можна планувати покупки або укладати угоди. У особистому житті можливі приємні сюрпризи, які поліпшать настрій.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Для Левів це день лідерства і впевнених дій. Ви зможете переконати навіть найскептичніших співрозмовників, якщо говоритимете аргументовано. На роботі очікується вдале вирішення важливого питання, але уникайте надмірної самовпевненості. У стосунках з близькими зберігайте спокій – зараз важливо проявити терпіння.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам варто приділити увагу деталям – навіть дрібниці сьогодні можуть мати значення. У робочих питаннях проявіть ініціативу: ваші пропозиції допоможуть покращити процеси. Не відкладайте спілкування з друзями – коротка зустріч або розмова по телефону подарує позитив. Вечір сприятливий для відпочинку і тиші.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть відчути нестачу енергії, але це тимчасово. Намагайтеся не перевантажувати себе і не братися за все одночасно. Сконцентруйтеся на тому, що справді важливо. У другій половині дня можливе приємне знайомство або несподівана зустріч, яка підніме настрій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам день обіцяє динаміку і несподівані події. Може з’явитися шанс вирішити проблему, що давно турбувала. Не відмовляйтесь від допомоги – командна робота сьогодні принесе кращий результат. Увечері знайдіть час для себе: відновіть сили, щоб завтра діяти з новою енергією.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям варто уникати поспіху у важливих питаннях – сьогодні кожен крок має бути обдуманим. Ваші слова можуть мати значний вплив, тож використовуйте їх мудро. День підходить для навчання або саморозвитку. Вечір присвятіть близьким – щира розмова допоможе уникнути непорозумінь.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Для Козорогів цей день стане перевіркою на витримку. Не дозволяйте дрібним труднощам збити вас з ритму. На роботі можливі несподівані зміни, але вони відкриють нові можливості. У фінансовій сфері варто бути обережними – уникайте непотрібних витрат. Вечір добре провести вдома, у спокійній атмосфері.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водоліям сьогодні доведеться приймати рішення, від яких залежить подальший розвиток подій. Довіряйте інтуїції – вона підкаже правильний напрям. У колективі варто уникати конфліктів і зберігати нейтралітет. День сприятливий для творчих справ і пошуку натхнення.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть отримати добрі новини або приємну звістку, що підніме настрій. У роботі проявіть послідовність – хаотичні дії можуть призвести до помилок. Не варто ділитися планами з усіма – збережіть частину інформації при собі. Вечір принесе душевну гармонію, якщо проведете його в колі близьких.