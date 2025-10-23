23.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня

Прогноз погоди для Харкова передбачає хмарний день. Вранці можливий дощ, остання частина дорби буде сухою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.

23 жовтня вже полетіли лелеки – морози прийдуть через два тижні;

береза ще не скинула листя – зима прийде пізно;

листя з липи опадає знизу до верху – до ранньої і лютої зими;

рожевий світанок вказує на вітер і невелике потепління.