22.10.2025  21:51   Дмитро Колонєй

Що буде з ціною на електроенергію для населення

Уряд ухвалив важливе рішення щодо вартості електрики цієї зими.


Як повідомляє РЕДПОСТ, за рішенням Кабміну до 30 квітня 2026 року, під час опалювального сезону громадяни, як і раніше, платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.
 
Зберігається й пільгова ціна для споживачів з електроопаленням:
  • за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год.,
  • за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив графіки погодинних відключень на Харківщині на 23 жовтня 2025 року.
Тэги:  світло, електрика, ціна
