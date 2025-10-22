    
22.10.2025  16:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога в районі Піщаного

Оперативна ситуація по Харківщині на 22 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку  з початку доби Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного. 
     
  •  
  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного. .

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог 22 рази штурмував позиції українських військових на Харківщині.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
