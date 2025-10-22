22.10.2025 16:55 Віталій Хіневич

Відбулася зустріч голови Основ’янського району з внутрішньо переміщеними особами

Під час заходу обговорювалися актуальні проблеми та шляхи подальшої підтримки переселенців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Представники медичних установ і соціальних служб, зокрема служби у справах дітей, управління соцзахисту та терцентру, надали роз’яснення щодо медичних і соціальних послуг, державних та місцевих виплат.

Окрему увагу приділили питанням інтеграції ВПО, підтримці дітей і людей похилого віку.

Також учасникам розповіли про переваги «Картки харків’янина». Цього дня 50 переселенців, які раніше подали заяви-анкети, отримали свої Х-card.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові станом на 1 жовтня зареєстровано понад 206,8 тис. внутрішньо переміщених осіб.