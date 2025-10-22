    
22.10.2025  17:11   Дмитро Колонєй

Ліцеїсти з Харкова переможно виступили на Всеукраїнському фестивалі спортивного танцю

Представники Харкова привезли золоті нагороди зі змагань у Дніпрі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Дніпрі пройшов Всеукраїнський фестиваль спортивного танцю «MENORAH GRAND PRIX». 
 
У змаганнях брали участь учениця Харківського ліцею №160 (Немишлянський район) Єва Кравчук та її партнер Давід Могільовкін. Вони вибороли золоті нагороди. 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківська жіноча збірна стала призером чемпіонату України з водного поло.
 
