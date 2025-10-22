    
22.10.2025  17:30   Віталій Хіневич

У Харкові автобус №140 змінив графік руху

Новий розклад руху автобуса №140е буде запроваджений з 23 жовтня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, останнє відправлення в робочі та вихідні дні з кінцевої зупинки «Вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)» здійснюватиметься о 22:00.
 
Розклад руху автобуса №140
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що автобус на Салтівці змінив графік руху.
 
Тэги:  автобуси, харків
