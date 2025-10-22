    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківському проспекті зіткнулися три автівки
22.10.2025  17:42   Дмитро Колонєй

На Харківському проспекті зіткнулися три автівки

Стало відомо про ДТП та погіршення проїзду харківською магістраллю.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на проспекті Ландау, на Комунальному шляхопроводі сталася потрійна аврія. Зіткнулися легкові автівки. Пошитрюється пробка. Відіям краще об'їхати місце ДТП. Інформації про постраждалих немає, Пацюють правоохоронці, з'ясовують рбставини автотрорщі.
 
 
