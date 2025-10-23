    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Лікар у Харкові вимагав $2000 за фіктивну довідку про психічний розлад
23.10.2025  09:38   Рита Парфенова

Лікар у Харкові вимагав $2000 за фіктивну довідку про психічний розлад

Завідувача відділення харківської лікарні підозрюють у тому, що він за $2000 обіцяв оформити довідку про психічний розлад для ухилення від мобілізації. Медика затримали під час отримання коштів.

У Харкові лікаря взяли під варту: підозрюють у вимаганні грошей

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, в Харкові правоохоронці затримали завідувача відділення однієї з міських лікарень, якого підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідства, лікар вимагав грошову винагороду за сприяння в отриманні фіктивних документів для відстрочки від мобілізації.

За інформацією слідчих, у липні 2025 року до лікаря звернулася жінка з проханням допомогти у лікуванні її хрещеного батька, який мав наркотичну залежність.

Під час особистої зустрічі медик запропонував:

  • оформити чоловіка на курс стаціонарного лікування;
  • підготувати медичні документи, які дозволили б отримати відстрочку від мобілізації;
  • вплинути на рішення посадових осіб територіального центру комплектування, щоб пацієнта виключили з військового обліку.

За це лікар вимагав 2000 доларів США і 1000 гривень. У разі відмови він заявив, що лікування проведено не буде.

Жінка погодилася, після чого медик оформив пацієнта на лікування та видав медичну виписку з діагнозом психічного розладу та синдрому залежності. Згодом лікар наполіг на повторній госпіталізації нібито через погіршення стану, щоб оформити додаткові документи.

У Харкові лікаря взяли під варту: підозрюють у вимаганні грошей

20 жовтня 2025 року лікаря затримали під час отримання всієї обумовленої суми.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб, поєднане з вимаганням. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №3 ХРУП №3 ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління ДСР НПУ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила проректора харківського університету, який організував схему ухилення від мобілізації.
