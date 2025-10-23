23.10.2025 09:38 Рита Парфенова

Лікар у Харкові вимагав $2000 за фіктивну довідку про психічний розлад

Завідувача відділення харківської лікарні підозрюють у тому, що він за $2000 обіцяв оформити довідку про психічний розлад для ухилення від мобілізації. Медика затримали під час отримання коштів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, в Харкові правоохоронці затримали завідувача відділення однієї з міських лікарень, якого підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідства, лікар вимагав грошову винагороду за сприяння в отриманні фіктивних документів для відстрочки від мобілізації.

За інформацією слідчих, у липні 2025 року до лікаря звернулася жінка з проханням допомогти у лікуванні її хрещеного батька, який мав наркотичну залежність.

Під час особистої зустрічі медик запропонував:

оформити чоловіка на курс стаціонарного лікування;

підготувати медичні документи, які дозволили б отримати відстрочку від мобілізації;

вплинути на рішення посадових осіб територіального центру комплектування, щоб пацієнта виключили з військового обліку.

За це лікар вимагав 2000 доларів США і 1000 гривень. У разі відмови він заявив, що лікування проведено не буде.

Жінка погодилася, після чого медик оформив пацієнта на лікування та видав медичну виписку з діагнозом психічного розладу та синдрому залежності. Згодом лікар наполіг на повторній госпіталізації нібито через погіршення стану, щоб оформити додаткові документи.

20 жовтня 2025 року лікаря затримали під час отримання всієї обумовленої суми.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб, поєднане з вимаганням. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №3 ХРУП №3 ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління ДСР НПУ.

