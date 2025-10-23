23.10.2025 13:15 Віталій Хіневич

Харків'янин скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту

За даними слідства, через месенджер Telegram він із власної ініціативи налагодив сталий зв’язок із військовослужбовцем окремої бригади спеціального призначення зс рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, мешканець Харкова підтримує політичний курс рф і перебуває під впливом її ідеології.

На виконання завдань куратора 48-річний харків’янин коригував повітряні атаки ворога по місту. Майже щодня він на велосипеді об’їжджав обласний центр, намагаючись виявити місцезнаходження особового складу та військової техніки Сил оборони, і в подальшому передавав отриману інформацію співрозмовнику.

Вночі 5 червня 2025 року російські війська здійснили масований удар безпілотниками типу «Герань-2» по Харкову. Пошкоджено житлові будинки, ліцей, магазин, автомобілі тощо. Постраждали 18 людей, серед яких діти.

Того ж дня представник рф одразу доручив чоловіку перевірити результати атаки. Він зібрав інформацію про наслідки влучань і «відзвітував» куратору.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що лікар у Харкові вимагав $2000 за фіктивну довідку про психічний розлад.