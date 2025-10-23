23.10.2025 13:26 Рита Парфенова

На Харківщині сім’я з дітьми повернулася до небезпечного району – поліцейські евакуювали їх вдруге

У селі Вірівка Вовчанської громади правоохоронці знову вивезли родину з двома малолітніми дітьми, яка повернулася до прифронтової зони, попри постійні обстріли.

Поліцейські Вовчанщини продовжують евакуацію мирного населення з прикордонних районів, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На території села Вірівка Вовчанської громади правоохоронці виявили родину з двома малолітніми дітьми, яка попри заборони повернулася до небезпечного району.

22 жовтня інспектор ювенальної превенції спільно з поліцейськими офіцерами громади, керівництвом СВГ та працівниками відділення поліції №1 Чугуївського районного управління поліції евакуювали родину з малечею. Евакуйованій дівчинці три роки, а хлопчику – 12.

Поліцейські провели роз’яснювальну роботу щодо ризиків перебування у зоні активних бойових дій та доставили сім’ю до більш безпечного місця.

Правоохоронці Харківщини закликають батьків не піддавати дітей небезпеці.

«Перебування дітей у районах, які перебувають під постійними обстрілами, становить серйозну загрозу їхньому життю та здоров’ю. Виконання батьківських обов’язків — це не формальність, а пряма відповідальність кожного дорослого», — наголосили в поліції.

У відомстві підкреслюють, що кожна така евакуація — це не просто службове завдання, а врятовані життя, спокій батьків і шанс дітей знову почути тишу.

