    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині сім’я з дітьми повернулася до небезпечного району – поліцейські евакуювали їх вдруге
23.10.2025  13:26   Рита Парфенова

На Харківщині сім’я з дітьми повернулася до небезпечного району – поліцейські евакуювали їх вдруге

У селі Вірівка Вовчанської громади правоохоронці знову вивезли родину з двома малолітніми дітьми, яка повернулася до прифронтової зони, попри постійні обстріли.

Новини Харкова: поліцейські вдруге евакуювали родину з дітьми з прифронтової Вірівки

Поліцейські Вовчанщини продовжують евакуацію мирного населення з прикордонних районів, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На території села Вірівка Вовчанської громади правоохоронці виявили родину з двома малолітніми дітьми, яка попри заборони повернулася до небезпечного району.

22 жовтня інспектор ювенальної превенції спільно з поліцейськими офіцерами громади, керівництвом СВГ та працівниками відділення поліції №1 Чугуївського районного управління поліції евакуювали родину з малечею. Евакуйованій дівчинці три роки, а хлопчику – 12.

Поліцейські провели роз’яснювальну роботу щодо ризиків перебування у зоні активних бойових дій та доставили сім’ю до більш безпечного місця.

Правоохоронці Харківщини закликають батьків не піддавати дітей небезпеці.

«Перебування дітей у районах, які перебувають під постійними обстрілами, становить серйозну загрозу їхньому життю та здоров’ю. Виконання батьківських обов’язків — це не формальність, а пряма відповідальність кожного дорослого», — наголосили в поліції.

У відомстві підкреслюють, що кожна така евакуація — це не просто службове завдання, а врятовані життя, спокій батьків і шанс дітей знову почути тишу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські та волонтери евакуювали подружжя та їхніх тварин з Куп’янська.

 

Тэги:  евакуація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Надзвичайні події Поліцейські та волонтери евакуювали подружжя та їхніх тварин з Куп’янська 15.10 Надзвичайні події Правоохоронці вивезли з-під ворожих ударів стареньку мешканку Харківщини 14.10 Надзвичайні події Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» евакуювали коня з-під обстрілів на Харківщині (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 