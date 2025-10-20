20.10.2025 11:04 Рита Парфенова

Поліцейські та волонтери евакуювали подружжя та їхніх тварин з Куп’янська

У прифронтовому Куп’янську 46-річна жінка та 62-річний чоловік довго не залишали свій дім, але через постійні обстріли і загрозу життю їх разом із домашніми улюбленцями евакуювали поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» та волонтери.

У Куп’янську Харківської області поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» спільно з волонтерами благодійного фонду «Хаустов» евакуювали подружжя разом із їхніми домашніми тваринами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

46-річна жінка та 62-річний чоловік довго проживали у рідному будинку та не наважувалися його покинути, адже там минуло все їхнє життя. Однак постійні обстріли, страх і відчай змусили зрозуміти: залишатися означає ризикувати життям і своїм, і тварин.

Завдяки злагодженій роботі поліцейських і волонтерів людей і їхніх улюбленців було доставлено до умовно безпечного місця.

Поліція Харківщини вкотре закликає мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією. За потреби можна звертатися на лінію Національної поліції «102» або за номерами спецпідрозділу «Білий Янгол»: 067 177 07 40 та 095 285 70 12.

