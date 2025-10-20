20.10.2025 10:39 Рита Парфенова

Минулого тижня Харків шість разів атакували КАБами й дронами: зруйновано лікарню, поранені пацієнти

Російські війська завдали серію ударів по Харкову – постраждали цивільні об’єкти у кількох районах міста. Найбільшого руйнування зазнала міська лікарня, де поранення дістали шестеро пацієнтів.



Фото: ХМР

Минулого тижня Харків зазнав шести ворожих атак із застосуванням керованих авіабомб і дронів, зокрема FPV. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти в Шевченківському, Київському та Салтівському районах міста.

Найбільшого удару зазнала одна з міських лікарень. Вибуховою хвилею вибило майже всі вікна, зруйновано частину фасаду, меблі, міжкімнатні двері, частково пошкоджене медичне обладнання. Повністю знищено дві машини швидкої допомоги.

Шестеро пацієнтів отримали поранення уламками скла, інші стаціонарні хворі пережили гостру реакцію на стрес. Наразі міська влада працює над тим, щоб залучити міжнародні фонди та партнерів до відновлення і ремонту медзакладу.

Також повідомляється, що загальна тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня була меншою на 60 годин, або на 47%, порівняно з областю.

Міський голова подякував медикам, комунальникам, рятувальникам, працівникам районних адміністрацій та Ситуаційного центру – усім, хто першим прибуває на місця ударів, щоб допомогти постраждалим.

