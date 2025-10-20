Рятувальники показали, як ліквідували пожежу після удару «Шахеда» по житловому будинку на Харківщині (фото)

У селищі Орілька російський дрон-камікадзе влучив у приватний будинок, де перебувала сім’я. Поранена 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, сьогодні вранці російські війська атакували селище Орілька Лозівського району. Унаслідок влучання безпілотника-камікадзе «Шахед» по приватній оселі спалахнула пожежа.
У момент удару в будинку перебувала сім’я. Поранення дістала 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей перебувають у стані гострої реакції на стрес. Потерпілим надають необхідну допомогу медики.
Вогонь, який охопив житло та дві господарчі споруди, оперативно загасили підрозділи ДСНС. На місці працювали рятувальники, сапери та офіцер-рятувальник Лозівської громади.
За словами голови Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського, наслідки влучання наразі уточнюються.
