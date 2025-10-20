    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники показали, як ліквідували пожежу після удару «Шахеда» по житловому будинку на Харківщині (фото)
20.10.2025  10:19   Рита Парфенова

Рятувальники показали, як ліквідували пожежу після удару «Шахеда» по житловому будинку на Харківщині (фото)

У селищі Орілька російський дрон-камікадзе влучив у приватний будинок, де перебувала сім’я. Поранена 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес.

Рятувальники загасили пожежу після удару «Шахеда» по будинку в Лозівському районі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, сьогодні вранці російські війська атакували селище Орілька Лозівського району. Унаслідок влучання безпілотника-камікадзе «Шахед» по приватній оселі спалахнула пожежа.

У момент удару в будинку перебувала сім’я. Поранення дістала 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей перебувають у стані гострої реакції на стрес. Потерпілим надають необхідну допомогу медики.

Вогонь, який охопив житло та дві господарчі споруди, оперативно загасили підрозділи ДСНС. На місці працювали рятувальники, сапери та офіцер-рятувальник Лозівської громади.

За словами голови Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського, наслідки влучання наразі уточнюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в селі Орілька Лозівської громади безпілотник-камікадзе влучив у приватний будинок, де проживала сім’я. Постраждала мати господарства, її чоловік і діти зазнали стресового стану.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
