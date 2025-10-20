20.10.2025 09:18 Рита Парфенова

Російський «Шахед» влучив у житловий будинок на Харківщині – постраждала жінка, діти в шоковому стані (фото)

У селі Орілька Лозівської громади безпілотник-камікадзе влучив у приватний будинок, де проживала сім’я. Постраждала мати господарства, її чоловік і діти зазнали стресового стану.

У ніч на 20 жовтня російські війська знову атакували територію Лозівської міської громади. Як повідомив РЕДПОСТ голова громади Сергій Зеленський, удар дрона-камікадзе типу «Шахед» прийшовся по приватному будинку в селі Орілька.

Унаслідок влучання виникла пожежа. У момент вибуху в оселі перебувала сім’я.

Жінка отримала важкі травми та наразі перебуває в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу. Чоловік і двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес – за ними також спостерігають лікарі.

За словами очільника громади, остаточні наслідки обстрілу наразі уточнюються.

