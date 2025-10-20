    
20.10.2025  08:57   Рита Парфенова

У Київському районі Харкова тимчасово відключать газ: адреси

Харківська міська філія «Газмережі» проведе технічні роботи на мережах газопостачання в Київському районі. У зв’язку з цим частина споживачів залишиться без газу на час проведення робіт.

https://t.me/khm_grmu/1228

Як повідомляє РЕДПОСТ, 27 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Київському районі Харкова.

Під час виконання технічних заходів тимчасово буде припинено подачу газу за такими адресами:

  • вул. Інтернатська – усі будинки;
  • вул. Шевченка, будинок 329.

У «Газмережах» закликали мешканців бути уважними та перед початком робіт перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт підключення житлових будинків до системи газопостачання відбудеться лише за умови надання доступу до квартир для обстеження внутрішньобудинкових мереж – згідно з вимогами Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 20 жовтня запровадять обмеження електропостачання для промислових споживачів.

В этот день 

 
 

