У Київському районі Харкова тимчасово відключать газ: адреси

Харківська міська філія «Газмережі» проведе технічні роботи на мережах газопостачання в Київському районі. У зв’язку з цим частина споживачів залишиться без газу на час проведення робіт.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 27 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Київському районі Харкова.
Під час виконання технічних заходів тимчасово буде припинено подачу газу за такими адресами:
У «Газмережах» закликали мешканців бути уважними та перед початком робіт перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт підключення житлових будинків до системи газопостачання відбудеться лише за умови надання доступу до квартир для обстеження внутрішньобудинкових мереж – згідно з вимогами Правил технічної експлуатації систем газопостачання.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 20 жовтня запровадять обмеження електропостачання для промислових споживачів.
Комментариев: 0
День обіцяє бути насиченим подіями та новими можливостями. Зберігайте спокій, дійте зважено – і зможете досягти успіху навіть у складних ситуаціях.
У Харкові прогнозується похмура погода. Хмари переважатимуть упродовж усього дня, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
20 жовтня у світі відзначають Всесвітній день статистики.
влажность:
давление:
ветер: