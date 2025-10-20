20.10.2025 08:46 Рита Парфенова

Протягом доби окупанти атакували шість населених пунктів Харківщини: є загиблий і п’ятеро поранених, серед них дитина

Унаслідок російських обстрілів по Харківській області постраждали жителі Куп’янського, Лозівського, Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Ворог застосовував керовані авіабомби та безпілотники.



На фото: селище Золочів після обстрілу.

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російська армія завдала ударів по шести населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожих атак загинув один чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення, серед них – 11-річна дівчинка:

у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув 71-річний місцевий мешканець, ще один чоловік, 72 років, дістaв поранення;

Куп’янської громади загинув 71-річний місцевий мешканець, ще один чоловік, 72 років, дістaв поранення; у селі Орілька Лозівської громади травмована 42-річна жінка, а також зафіксовано випадки гострої реакції на стрес у 52-річного чоловіка, 19-річної жінки та дитини 11 років.

За інформацією військових, противник активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири керовані авіабомби (КАБ), два безпілотники типу «Молнія» та ще два дрони невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури:

у селі Орілька Лозівського району зруйновано приватний будинок;

Лозівського району зруйновано приватний будинок; у Гороховатці Ізюмського району пошкоджено автомобіль;

Ізюмського району пошкоджено автомобіль; у Приморському Чугуївського району – також автомобіль;

Чугуївського району – також автомобіль; у селищі Золочів Богодухівського району зазнала руйнувань адміністративна будівля.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 160 осіб. Наразі там залишаються 70 людей, а від початку роботи пункту вже зареєстровано 8423 особи.

