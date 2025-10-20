Протягом доби окупанти атакували шість населених пунктів Харківщини: є загиблий і п’ятеро поранених, серед них дитина

Унаслідок російських обстрілів по Харківській області постраждали жителі Куп’янського, Лозівського, Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Ворог застосовував керовані авіабомби та безпілотники.
Протягом минулої доби російська армія завдала ударів по шести населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок ворожих атак загинув один чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення, серед них – 11-річна дівчинка:
За інформацією військових, противник активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири керовані авіабомби (КАБ), два безпілотники типу «Молнія» та ще два дрони невстановленого типу.
Внаслідок атак пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури:
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 160 осіб. Наразі там залишаються 70 людей, а від початку роботи пункту вже зареєстровано 8423 особи.
Комментариев: 0
День обіцяє бути насиченим подіями та новими можливостями. Зберігайте спокій, дійте зважено – і зможете досягти успіху навіть у складних ситуаціях.
У Харкові прогнозується похмура погода. Хмари переважатимуть упродовж усього дня, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
20 жовтня у світі відзначають Всесвітній день статистики.
влажность:
давление:
ветер: