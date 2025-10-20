    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині тривають бої: окупанти 14 разів атакували позиції Сил оборони
20.10.2025  08:31   Рита Парфенова

На Харківщині тривають бої: окупанти 14 разів атакували позиції Сил оборони

Протягом минулої доби російські війська активізували штурмові дії на двох напрямках – Південно-Слобожанському та Куп’янському.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби зафіксовано десять спроб штурму позицій українських підрозділів. Бої тривали поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка, а також у напрямках Дворічанського та Бологівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати лінію оборони в районі населеного пункту Піщане, проте усі їхні дії були відбиті підрозділами Сил оборони.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України відбили п’ять штурмів російських військ поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, а також у напрямку Дворічанського та Бологівки.
