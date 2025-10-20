Через обстріл на Сумському напрямку затримуються харківські потяги

Обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, через що кілька потягів прямують із затримками. Пасажирів закликають стежити за оновленнями від «Укрзалізниці».
Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, що спричинило затримки низки потягів, передає РЕДПОСТ.
Зокрема, від станції Плиски з більш ніж годинним запізненням вирушили поїзди №46 «Ужгород – Харків» та №113 «Харків – Львів». Причина затримки – заміна локомотивної тяги.
Зміни торкнулися й регіонального сполучення. Потяг №895 «Конотоп – Фастів-1» прямує з резервним тепловозом і прибуде на кінцеву станцію орієнтовно на 1 годину 20 хвилин пізніше. Також затримується приміський рейс №6452 «Ніжин – Конотоп», його запізнення наразі становить близько двох годин.
«Укрзалізниця» просить пасажирів зберігати спокій, стежити за офіційними повідомленнями компанії та враховувати можливі зміни у розкладі руху.
