У Харкові тролейбус №6 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом

З 20 жовтня рух тролейбуса №6 буде розділений на дві частини через пошкодження енергетичного обладнання та знеструмлення частини контактної мережі.
У Харкові з 20 жовтня тролейбусний маршрут №6 тимчасово змінить схему руху, передає РЕДПОСТ. Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, зміни пов’язані з пошкодженням енергетичного обладнання та відключенням ділянки контактної мережі.
Рух транспорту буде організовано у двох частинах.
Частина 1: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська.
Частина 2: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська.Перша частина маршруту пролягатиме від розворотного кола «Вул. Університетська» до вулиці Одеської. Друга — від залізничної станції «Основа» до тієї ж кінцевої точки на вулиці Одеській.
Про відновлення стандартного маршруту тролейбуса №6 повідомлять додатково після завершення ремонтних робіт.
