16.10.2025  21:31   Дмитро Колонєй

З п'ятниці обмежать рух через трамвайний переїзд у Харкові

Через який саме переїзд та чому неможна буде вільно рухатися розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:00 17 жовтня 2025 року до 17:00 20 жовтня, через необхідність робіт з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій, буде обмежений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вул. Академіка Павлова - вул. Валентинівська.  
 
Об’їхати закриту ділянку можна буде вільними від виконання робіт смугами руху.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тимчасово скасують тролейбус.
 
