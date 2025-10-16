16.10.2025 21:31 Дмитро Колонєй

З п'ятниці обмежать рух через трамвайний переїзд у Харкові

Через який саме переїзд та чому неможна буде вільно рухатися розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



З п'ятниці обмежать рух через трамвайний переїзд у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 9:00 17 жовтня 2025 року до 17:00 20 жовтня, через необхідність робіт з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій, буде обмежений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вул. Академіка Павлова - вул. Валентинівська.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Об’їхати закриту ділянку можна буде вільними від виконання робіт смугами руху.