16.10.2025 21:08 Дмитро Колонєй

У Харкові кілька автобусів працюватимуть як мобільні пункти незламності

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі в межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад нагадав, що у грудні 2024 року в місті почав роботу перший автобус швидкого реагування, який використовується для надання допомоги постраждалим від обстрілів.

«Ми плануємо оснастити ще кілька автобусів, щоб у разі блекауту або масованих обстрілів вони могли працювати як мобільні пункти незламності. Там можна буде зігрітися, підзарядити телефони, отримати допомогу та гарячі напої», - зазначив Ігор Терехов.

