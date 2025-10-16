    
У Харкові кілька автобусів працюватимуть як мобільні пункти незламності
16.10.2025  21:08   Дмитро Колонєй

У Харкові кілька автобусів працюватимуть як мобільні пункти незламності

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові кілька автобусів працюватимуть як мобільні пункти незламності
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі в межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад нагадав, що у грудні 2024 року в місті почав роботу перший автобус швидкого реагування, який використовується для надання допомоги постраждалим від обстрілів.
 
«Ми плануємо оснастити ще кілька автобусів, щоб у разі блекауту або масованих обстрілів вони могли працювати як мобільні пункти незламності. Там можна буде зігрітися, підзарядити телефони, отримати допомогу та гарячі напої», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що десятки громад Харківської області підписали у Харкові меморандуми про наміри приєднання до АПМГ.
Тэги:  подія, допомога, харків
