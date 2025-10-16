16.10.2025 21:08 Дмитро Колонєй
У Харкові кілька автобусів працюватимуть як мобільні пункти незламності
Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі в межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад нагадав, що у грудні 2024 року в місті почав роботу перший автобус швидкого реагування, який використовується для надання допомоги постраждалим від обстрілів.
«Ми плануємо оснастити ще кілька автобусів, щоб у разі блекауту або масованих обстрілів вони могли працювати як мобільні пункти незламності. Там можна буде зігрітися, підзарядити телефони, отримати допомогу та гарячі напої», - зазначив Ігор Терехов.
писав, що десятки громад Харківської області підписали
у Харкові меморандуми про наміри приєднання до АПМГ.
