16.10.2025 20:16 Дмитро Колонєй

Головне створити умови для повернення людей, для розвитку молоді та дітей - Ігор Терехов

Десятки громад Харківської області підписали у Харкові меморандуми про наміри приєднання до АПМГ.



Як повідомляє РЕДПОСТ, 56 громад Харківщини приєдналися до Асоціації прифронтових міст та громад. Захід відбувся під час зустрічі очільників громад з керівником Асоціації, мером Харкова Ігорем Тереховим.

Він окреслив основні напрямки роботи з прифронтовими громадами, на яких вже зосереджена Асоціація: безпека, розмінування територій, подолання наслідків бойових дій, психологічна реабілітація населення, налагодження систем попередження надзвичайних ситуацій, підтримка родин військовослужбовців та цивільних, які постраждали від війни.

«Створити умови для повернення людей, для розвитку молоді, дітей - ось що головне. Бо якщо немає населення - то для кого ця відбудова? Нам потрібне доступне житло, перспективна робота, громадська безпека, якісна медицина та освіта. І, як би це не було важко, робити це треба вже зараз. Рано чи пізно, але питання повоєнної відбудови постане перед нашими громадами. Саме для цього ми і створили нашу Асоціацію. Ми хочемо об'єднати зусилля місцевого самоврядування та держави навколо єдиної стратегії підтримки прифронтових територій і їх подальшого відновлення», - зазначив Ігор Терехов.

Результатом роботи АПМГ стануть спільні міжрегіональні пілотні проєкти у сферах безпечної освіти, відновлення та реновації житла, енергетичної стійкості, модернізації критичної інфраструктури. Зараз Асоціація зосереджена на відстоюванні необхідності збереження 64% ПДФО у прифронтових громадах та вдосконаленні системи фінансування освіти на відповідних територіях.

Зазначимо, що меморандуми про наміри приєднання до АПМГ підписали вже понад 50 громад Сумщини та Чернігівщини. Громади Миколаївської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей підтримали ініціативу створення такого обʼєднання. Зараз проводяться сесії місцевих рад, де ухвалюються рішення щодо членства в Асоціації прифронтових міст та громад.