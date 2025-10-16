У центрі Харкова розбилися автівки у жорсткій аварії

Правоохоронці Харкова з'ясовують обставини ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у центрі Харкова сталася жорстка аварія. На Клочківськму спуску зіткнулися два легкових автомобіля. Медики та провоохоронці на місці. Поліцейські встановлюють, як сталася ДТП.
День сприятливий для вирішення практичних питань і роботи з фінансами. Емоції можуть заважати об’єктивно оцінювати ситуацію, тому важливо зберігати спокій і не поспішати з рішеннями.
Протягом усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
16 жовтня відзначають День боса – вітання приймають керівники всіх рівнів від бригадира до президента країни.
