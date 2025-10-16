    
16.10.2025  19:50   Дмитро Колонєй

У центрі Харкова розбилися автівки у жорсткій аварії

Правоохоронці Харкова з'ясовують обставини ДТП.

Розбилися автівки у жорсткій аварії у центрі міста

Як повідомляє РЕДПОСТ, у центрі Харкова сталася жорстка аварія. На Клочківськму спуску зіткнулися два легкових автомобіля. Медики та провоохоронці на місці. Поліцейські встановлюють, як сталася ДТП.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як на харківському проспекті іномарка перетворилася на металобрухт.
 

      

