16.10.2025  19:07   

У Харкові відновлюють пошкоджені від обстрілів будинки (фото)

Як просуваються ремонтні роботи розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Київському районі триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів:
 
 
 
в багатоквартирному будинку на вул. Садовій будівельники
  • відновили покрівлю,
  • замінили вікна,
  • змонтували водостічні труби та
  • встановили нові двері у вхідних групах.
  • встановлюють систему блискавкозахисту та
  • готуються до фарбування місць загального користування.

 

 

