Всіх нас об’єднують спільні виклики й одна-єдина мета — збереження життя - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про діяльність Асоціації прифронтових міст та громад.


Як повідомляє РЕДПОСТ, Ігор Терехов зазначив, що саме саме у Харкові зародилася ідея створення Асоціації прифронтових міст та громад.
 
"І сьогодні я радий вітати всі 56 громад Харківщини, котрі також приєдналися до нашої ініціативи.
 
Нині всіх нас об’єднують спільні виклики й одна-єдина мета — збереження життя. Життя наших людей, наших міст, наших громад", - наголосив міський голова.
 
Ігор Терехов підкресив, що члени Асоціації прагнуть щоб люди залишалися жити на своїй землі,  працювали, навчалися, виховували дітей у себе вдома. Щоб саме звідси починалася їхня віра в майбутнє України. І це завдання не тільки для нас. Це відповідальність усієї країни. 
 
"Тому проєкти з розвитку і відбудови прифронтових громад мають бути серед основних пріоритетів держави, уряду та міжнародних партнерів. Адже без інвестицій, без модернізації інфраструктури, якісної медицини та освіти неможливо дати людям відчуття безпеки, стабільності та впевненості у завтрашньому дні.", - підсумував мер Харкова. 
 
