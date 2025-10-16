16.10.2025 17:55 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 16 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3110 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.

Командир відділення – 50 000 грн.

Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 000 грн.

Водій автотранспортних засобів – 39 990 грн.

Електромонтажник електричних машин – 30 000 грн.

Електрик – 29 900 грн.

Заступник директора – 29 000 грн.

Економіст – 26 000 грн.

Бухгалтер – 22 000 грн.

Лісоруб – 20 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

