Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 16 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3110 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.
Командир відділення – 50 000 грн.
Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 000 грн.
Водій автотранспортних засобів – 39 990 грн.
Електромонтажник електричних машин – 30 000 грн.
Електрик – 29 900 грн.
Заступник директора – 29 000 грн.
Економіст – 26 000 грн.
Бухгалтер – 22 000 грн.
Лісоруб – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
