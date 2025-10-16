16.10.2025 17:40 Дмитро Колонєй

У Харкові тимчасово скасують тролейбус

Який електротранспорт коли та чому не ходитиме розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



17 жовтня 2025 року з 10:00 до 15:00, через аварійний ремонт обладнання на тяговій підстанції. буде припинений рух тролейбусу №28, передає РЕДПОСТ

Замінить 28-й тролейбус тимчасовий автобус, яким курсуватиме так:

вул. Новий Побут - вул. Холодногірська - вул. Дудинської - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - бул. Гончарівський - вул. Зброярська - вул. Благовіщенська - майдан Благовіщенський - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Ярмарковий - майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - узвіз Соборний - майдан Благовіщенський - вул. Коцарська - вул. Зброярська - бул. Гончарівський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Холодногірська - вул. Новий Побут.

