16.10.2025  17:40   Дмитро Колонєй

У Харкові тимчасово скасують тролейбус

Який електротранспорт коли та чому не ходитиме розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


17 жовтня 2025 року з 10:00 до 15:00, через аварійний ремонт обладнання на тяговій підстанції. буде припинений рух тролейбусу №28, передає РЕДПОСТ

Замінить 28-й тролейбус тимчасовий автобус, яким курсуватиме так:

  • вул. Новий Побут - вул. Холодногірська - вул. Дудинської - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - бул. Гончарівський - вул. Зброярська - вул. Благовіщенська - майдан Благовіщенський - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Ярмарковий - майдан Конституції;
  • у зворотному напрямку: майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - узвіз Соборний - майдан Благовіщенський - вул. Коцарська - вул. Зброярська - бул. Гончарівський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Холодногірська - вул. Новий Побут.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перекрили рух на частині вулиці Чернишевської.

 

Тэги:  рух, тролейбус, харків, заборона
