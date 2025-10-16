    
16.10.2025  10:56   Рита Парфенова

У Харкові перекрили рух на частині вулиці Чернишевської

Рух транспорту на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Свободи заборонено до вечора 23 жовтня. Об’їзд організовано прилеглими вулицями.


Фото з відкритих джерел

У Харкові на ділянці вулиці Чернишевської між вул. Ярослава Мудрого та вул. Свободи заборонено рух транспорту до 20:00 23 жовтня, передає РЕДПОСТ.

Як пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з ремонтом магістральних трубопроводів.

Водіям радять користуватися прилеглими вулицями, зокрема Ярослава Мудрого, Мироносицькою та Сумською, для об’їзду закритої ділянки.

