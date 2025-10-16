16.10.2025 10:30 Рита Парфенова

Аварійні відключення електроенергії діють на Харківщині через наслідки російських ударів

У Харківській області тривають аварійні відключення світла. Енергетики працюють над відновленням мереж після російських атак, а споживачів просять зменшити навантаження на енергосистему.



Фото: АТ «Харківобленерго»

У Харківській області нині застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ), передає РЕДПОСТ. Про це повідомило АТ «Харківобленерго», наголосивши, що обмеження запроваджено через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

«Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію ощадливо!», – звернулися в компанії до мешканців області.

За даними НЕК «Укренерго», внаслідок чергових дронових атак ворога вночі пошкоджено низку енергооб’єктів у кількох регіонах країни. На ранок знеструмлені споживачі залишаються у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Через складну ситуацію в енергосистемі у Харківській області продовжують діяти аварійні відключення, а споживачів закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

«Споживання електроенергії залишається стабільно високим через холодну та хмарну погоду. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби», – зазначили в «Укренерго».

Також компанія попереджає, що з 16:00 і до кінця доби можливе запровадження обмежень потужності для промислових споживачів по всій Україні.

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою й може змінюватися, тож «Укренерго» радить стежити за оновленнями інформації.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу під ворожим вогнем опинилися 15 населених пунктів Харківської області.