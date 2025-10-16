    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині затримали російського агента, який готував підрив автомобіля ЗСУ (фото)
16.10.2025  10:00   Рита Парфенова

СБУ та Нацполіція запобігли теракту на півдні Харківщини. Місцевий житель за завданням російських спецслужб намагався закласти вибухівку під військове авто.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією зірвали спробу теракту, який готував російський агент у Лозовій на Харківщині. Зловмисник планував підірвати автомобіль Збройних сил України за допомогою саморобного вибухового пристрою, замаскованого під вогнегасник. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Правоохоронці затримали чоловіка саме в момент, коли він намагався закласти вибухівку під військовий транспорт. За даними слідства, виконавцем виявився 53-річний місцевий мешканець, який погодився працювати на окупантів після спілкування з представниками російських спецслужб у проросійських Telegram-каналах.

За інструкціями куратора він спочатку стежив за рухом військової техніки, а потім виготовив вибуховий пристрій, який планував начинити гайками для збільшення уражальної сили.

Під час обшуків у затриманого виявлено готовий СВП, інші елементи вибухівки та мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Фігуранту повідомлено про підозру у готуванні до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплекс оперативних дій проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала агента рф, який коригував удари по українських військах на Харківщині

Тэги:  диверсант, колаборант, сбу, харків, агрессия россии
