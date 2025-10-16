На Харківщині затримали російського агента, який готував підрив автомобіля ЗСУ (фото)

СБУ та Нацполіція запобігли теракту на півдні Харківщини. Місцевий житель за завданням російських спецслужб намагався закласти вибухівку під військове авто.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією зірвали спробу теракту, який готував російський агент у Лозовій на Харківщині. Зловмисник планував підірвати автомобіль Збройних сил України за допомогою саморобного вибухового пристрою, замаскованого під вогнегасник. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.
Правоохоронці затримали чоловіка саме в момент, коли він намагався закласти вибухівку під військовий транспорт. За даними слідства, виконавцем виявився 53-річний місцевий мешканець, який погодився працювати на окупантів після спілкування з представниками російських спецслужб у проросійських Telegram-каналах.
За інструкціями куратора він спочатку стежив за рухом військової техніки, а потім виготовив вибуховий пристрій, який планував начинити гайками для збільшення уражальної сили.
Під час обшуків у затриманого виявлено готовий СВП, інші елементи вибухівки та мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.
Фігуранту повідомлено про підозру у готуванні до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплекс оперативних дій проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала агента рф, який коригував удари по українських військах на Харківщині/
