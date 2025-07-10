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10.07.2025  12:27   Рита Парфенова

У Харкові затримали агента фсб, який планував підриви електропідстанцій

Служба безпеки України затримала агента фсб, який готував серію диверсій на енергооб’єктах Харкова. Зловмисник виготовляв вибухівку у себе вдома та передавав дані про позиції Сил оборони.

У Харкові агент фсб планував диверсії на енергооб’єктах

Служба безпеки України запобігла серії диверсій, які планувала здійснити російська федерація на території Харкова, передає РЕДПОСТ.

Військова контррозвідка СБУ затримала агента фсб, що готував підриви ключових електропідстанцій, які живлять місто.

Затриманим виявився дитячий аніматор із Харкова, якого завербували дистанційно через його знайому з росії. Від свого куратора з фсб він отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) і закласти його на одній з опорних підстанцій міста.

СБУ затримала фігуранта під час виготовлення вибухівки у його помешканні.

Крім того, встановлено, що чоловік збирав інформацію про розташування українських військових — фіксував їхні локації під час поїздок на дитячі заходи. Це було частиною «тестового» завдання з боку куратора фсб перед основною диверсією.

Під час обшуків у квартирі та автомобілі затриманого виявлено складові до СВП, прокремлівську символіку, планшет, телефон і паспорт з обкладинкою у кольорах прапора рф.

За даними слідства, після першого підриву агент мав здійснити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операція проведена спільно зі слідчими СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що агент фсб, який шпигував за українськими військовими поблизу Харкова, отримав 15 років ув’язнення.

Тэги:  диверсант, сбу, харків
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